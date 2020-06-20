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البحرية الأمريكية تؤكد فصل قائد حاملة طائرات بعد تفشى كورونا على متنها

12:31 ص السبت 20 يونيو 2020
البحرية الأمريكية تؤكد فصل قائد حاملة طائرات بعد تفشى كورونا على متنها

البحرية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أكدت البحرية الأمريكية اليوم الجمعة، قيامها في أبريل الماضي بفصل قائد حاملة الطائرات "يو إس إس تيودور روزفلت"، بعد إجراء تحقيق في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)على متنها.

وقال رئيس العمليات البحرية الأدميرال مايك جيلداي خلال مؤتمر صحفي إنه لن يتم إعادة القائد بريت كروزير، لقيادة روزفلت، وإنه تم تعليق ترقية رئيسه الأدميرال ستو بيكر.

وتحول تفشي الفيروس الفتاك على متن حاملة الطائرات التى تعمل بالطاقة النووية إلى أزمة سياسية فى الولايات المتحدة، بعد أن وجه كروزير نداء عاجلا لقيادة البحرية في مارس الماضي للحصول على مساعدات وسط الإنتشار السريع للعدوى.

وتسربت رسالة كروزير إلى وسائل الإعلام وأقيل من منصبه في أوائل أبريل.

البحرية الأمريكية فيروس كورونا كوفيد 19

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