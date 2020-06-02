على خلفية "الانقلاب الفاشل"..118 عسكريا تركيا إلى السجن

وكالات:

أصدر الادعاء العام في إسطنبول مذكرات اعتقال، الثلاثاء، بحق 118 عسكريا على خلفية صلاتهم المشتبه بها مع فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة، فيما تواصل تركيا حملتها على شبكة تلقي باللوم فيها في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وذكرت وكالة الأناضول أن 72 من المشتبه بهم اعتقلوا في مداهمات متزامنة في 35 محافظة في أنحاء تركيا لعلاقتهم المزعومة بشبكة جولن، فيما تبحث الشرطة عن 46 مُشتبهًا بهم آخرين.

ووفق الأناضول، يعمل 98 من المشتبه بهم الذين استهدفتهم مذكرات الاعتقال في الجيش التركي واثنين منهم من المدنيين.

ومنذ محاولة الانقلاب، اعتُقل حوالي 77 ألف شخص وفصل حوالي 130 ألفاً آخرين، بمن فيهم أفراد عسكريون، من وظائف الدولة في الحملة المستمرة على شبكة جولن.

وينفي جولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1999، ضلوعه في محاولة الانقلاب التركية الفاشلة.