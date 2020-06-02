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الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

08:33 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

فيروس كورونا في فلسطين

رام الله- (أ ش أ):


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في قرية عزون العتمة بمحافظة قلقيلية.

وأفادت وزيرة الصحة مي الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن الإصابتين الجديدتين هما لطفل يبلغ من العمر عامين، وسيدة 25 عاما، جراء مخالطتهما لمصابين سابقين، وبذلك يرتفع عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 630، من بينها 5 حالات وفاة و527 حالة تعافي.

وأضافت الكيلة أن الإصابات موزعة على محافظات القدس 23 حالة، والخليل 17 حالة، وقلقيلية 16 حالة، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 42 حالة.

وتبلغ نسبة حالات التعافي 84% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين، فيما يبلغ عدد المتواجدين في الحجر المنزلي 19721 مواطنا ومواطنة.

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