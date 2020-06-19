ظريف يتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بخدمة ترامب ونتنياهو

وكالات:

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بخدمة خصمي إيران اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل وذلك بصياغة قرار نووي مناهض لطهران، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال ظريف على تويتر "خلف الواجهة، الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) توابع (للرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو... وليست في وضع يسمح لها بتقديم النصح لإيران".

وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة طالب إيران في القرار اليوم الجمعة بالكف عن منع مفتشي الوكالة من دخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة.