أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ظريف يتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بخدمة ترامب ونتنياهو

11:24 م الجمعة 19 يونيو 2020
ظريف يتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بخدمة ترامب ونتنياهو

محمد جواد ظريف

وكالات:
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بخدمة خصمي إيران اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل وذلك بصياغة قرار نووي مناهض لطهران، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وقال ظريف على تويتر "خلف الواجهة، الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) توابع (للرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو... وليست في وضع يسمح لها بتقديم النصح لإيران".
وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة طالب إيران في القرار اليوم الجمعة بالكف عن منع مفتشي الوكالة من دخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة.

محمد جواد ظريف إيران تويتر ترامب نتنياهو

الخبر التالى:

حاكم ولاية أمريكية يوقع قانونا جديدا لمساءلة الشرطة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تحيل أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن