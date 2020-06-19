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المطار يستقبل 4 رحلات استثنائية من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

10:07 م الجمعة 19 يونيو 2020
المطار يستقبل 4 رحلات استثنائية من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:


استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، 4 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم 562 مصريًا من العالقين بالإمارات وإيطاليا وألمانيا وتركيا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر في المطار، إن 4 رحلات لشركة مصر للطيران، وصلت إلى المطار، الأولى قادمة من ميلانو على متنها 88 مصريًا، والثانية من أبو ظبي على متنها 245 مصريًا، والثالثة من فرانكفورت وعلى متنها 87 مصريًا، والرحلة الرابعة قادمة من إسطنبول على متنها 142 مصريًا، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

مطار القاهرة الدولي تركيا ألمانيا الإمارات إيطاليا

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