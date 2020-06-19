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سلطنة عمان: ‎تسجيل 852 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 27670 حالة

12:05 م الجمعة 19 يونيو 2020
سلطنة عمان: ‎تسجيل 852 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 27670 حالة

تسجيل 852 إصابة جديدة في عُمان

مسقط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الجمعة تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٧٦٧٠) إصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات في السلطنة بلغت (١٢٥) وفاة وإجمالي حالات الشفاء بلغ (١٣٩٧٤)، مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية (٣٣١٧) فحصا.

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