سلطنة عمان: تسجيل 852 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 27670 حالة
مسقط- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الجمعة تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٧٦٧٠) إصابة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات في السلطنة بلغت (١٢٥) وفاة وإجمالي حالات الشفاء بلغ (١٣٩٧٤)، مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية (٣٣١٧) فحصا.
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