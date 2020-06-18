‏ترامب يهاجم بولتون: كان يجب طرده بعد فشله في الملف الكوري الشمالي

وكالات:

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستشاره السابق للأمن الوطني، جون بولتون، مؤكدا أن الأخير فشل في إدارة الملف الكوري الشمالي.

وأكد ترامب، حسبما نقلت عنه العربية، اليوم الخميس، أنه كان يجب طرد بولتون من منصبه بعد فشله في الملف الكوري الشمالي.

وكان جون بولتون، قال إن ترامب "غير مؤهل لمنصب" الرئاسة، وذلك قبل صدور كتابه بشأن مهامه في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وقال بولتون في معرض حديثه عن ترامب، في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية: "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب. لا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب".

وتسعى إدارة ترامب جاهدة لوقف نشر مذكرات "ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار" (المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض)، مؤكدة أن الكتاب يتضمن معلومات مصنفة سرية للغاية.