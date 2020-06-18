المحكمة العليا الأمريكية تعيق قرار ترامب بشأن إلغاء برنامج حماية اللاجئين

واشنطن- (أ ش أ):

أعاقت المحكمة العليا بالولايات المتحدة، اليوم الخميس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنهاء سياسة ما يُعرف بـ "القرار المؤجل للواصلين أطفالاً"، وهو برنامج يحمي مئات الآلاف من المهاجرين الذين أحضروا إلى الأراضي الأمريكية أطفالاً من الترحيل.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن قرار المحكمة الأمريكية سوف يسمح للمستفيدين من برنامج القرار المؤجل للواصلين أطفالاً (داكا) بالاستمرار في تجديد العضوية في البرنامج الذي يوفر لهم العمل والحماية المؤقتة من الترحيل.

وكان ترامب قد ألغى البرنامج عام 2017.