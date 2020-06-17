الإمارات تسمح بالسفر لدول محددة ابتداء من الثلاثاء المقبل

دبي - (د ب أ):

أعلنت الإمارات السماح لفئات محددة من المواطنين والمقيمين بالدولة بالسفر اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 يونيو الجاري.

وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات إن باب السفر سيكون مسموحاً لوجهات محددة، منها دول يسمح لجميع المواطنين والمقيمين بالسفر إليها، وتعتبر دولا منخفضة الخطورة، ودول يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إليها في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة الأقارب من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية، وهذه الدول تعد ضمن فئات متوسطة الخطورة، فيما لن يسمح بالسفر نهائيا لعدة دول تعد ضمن فئات عالية الخطورة.

وقال الظاهري للصحفيين مساء اليوم الأربعاء إنه سيتم تطبيق برتوكول لدولة الإمارات خاص بالسفر يتضمن التسجيل المسبق للسفر، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

وذكر أنه سيتم تطبيق مجموعة من الاشتراطات الإلزامية التي يجب التقيد بها قبل المغادرة وعند القدوم من وجهات السفر، حيث سيتم إجراء فحص الفيروس قبل السفر، ولن يسمح بالمغادرة إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية للمسافر، ويجب الحصول على تأمين صحي دولي لدى المسافر ساري المفعول طيلة فترة السفر، ويغطي الوجهة المنشودة، ولفت إلى انه لن يسمح بالسفر للأشخاص الذين تتعدى أعمارهم 70عاماً.

وأشار إلى أنه سيتم الإلزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما بعد العودة من السفر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 7 أيام للعائدين من الدول الأقل خطورة أو أصحاب المهن في القطاعات الحيوية.