الجامعة العربية: تركيا تقلد إيران في منحاها ومنهجها مع العالم العربي

القاهرة – أ ش أ

أعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن أسفه الشديد لتدخل إيران وتركيا في الشأن العربي، قائلاً: "الأتراك أصبحوا يقلدون الإيرانيين في منحاهم ومنهجهم مع العالم العربي".

وأوضح زكي –في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الأتراك والإيرانيون "يحسنون استغلال الأزمات ويقيمون المليشيات ويروجون لكل الأطراف خارج الدولة ويدعمون أطرافا تعمل ضد الدول ويقومون بتأليب الطوائف على بعضها وإذكاء نار الفتنة والخلاف، وبالتالي هذه الأمور كلها تجعل من العالم العربي ساحات للصراع سواء من منظور داخلي أو من منظور إقليمي".

وقال: "للأسف نحن نرصد هذه الأفعال كلها، ونعلم أن الإيرانيين والأتراك لا يراعون مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وقلنا مرارا إن هذا الأمر يجب أن يتوقف".

وأضاف زكي: "ووزراء الخارجية العرب والقمم العربية ألقت الضوء على هذه الإشكاليات وكان لها مواقف سياسية واضحة في هذا الشأن"، مؤكدًا أن التدخل الإيراني في الشؤون العربية مرفوض ومدان مثل التدخل التركي وبنفس المستوى وبنفس القوة.