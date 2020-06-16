الأردن: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وحالة شفاء واحدة

عمان - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الثلاثاء، إحداهما محليّة والأخرى خارجيّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 981 حالة.

وتوزعت الحالتان الجديدتان - وفق الموجز الإعلامي الذى نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - بواقع حالة واحدة في الكوادر الصحيّة اللتي تقوم على رعاية المصابين في العاصمة عمّان، وحالة أخرى لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأشار الموجز، إلى تسجيل حالة شفاء واحدة في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 8950 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة حتى الآن 292623 فحصاً.