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إيطاليا تنفي تقديم طلب للحصول على قروض من آلية الاستقرار الأوروبية

11:47 م الإثنين 15 يونيو 2020
إيطاليا تنفي تقديم طلب للحصول على قروض من آلية الاستقرار الأوروبية

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي

روما - (د ب أ)

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن بلاده لا تحتاج في الوقت الراهن إلى تقديم طلب للحصول على قروض عاجلة من آلية الاستقرار الأوروبية المعنية بتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء في منطقة اليورو المتعثرة.

وأضاف كونتي أن القرار النهائي بشأن طلب الحصول على قروض من آلية الاستقرار الأوروبية سيكون في يد البرلمان الإيطالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن كونتي تجنب الرد على سؤال بشأن ما إذا كان يريد أن يصبح زعيما لحركة الخمس نجوم السياسية.

وأشار كونتي إلى إن حكومته لم تسمح بفصل العمال أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الشهر الماضي قائلا إن إيطاليا "لا تسمح بالتخلي عن العمال".

وبحسب وكالة بلومبرج فإن تصاعد شعبية كونتي أثناء جائحة كورونا عززت التكهنات بحصوله على قيادة حركة الخمس نجوم الحاكمة في إيطاليا.

جوزيبي كونتي إيطاليا روما أوروبا

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