أبوظبي تمدد حظر التنقل منها وإليها لأسبوع ثالث

أبوظبي - (د ب ا)

قررت العاصمة الإماراتية أبوظبي، تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة لمدة أسبوع ثالث اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

يشمل حظر التنقل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفين في القطاعات الحيوية والحالات الصحية الطارئة وحركة نقل البضائع.

وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي أن هذه الخطوة تأتي مع استمرار توسعة حملة المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وذكرت في بيان أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين فحص أكثر من 388 ألفاً من سكان الإمارة.