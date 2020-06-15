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بوتين: تمكنا من تخفيف آثار جائحة كورونا

04:16 م الإثنين 15 يونيو 2020
بوتين: تمكنا من تخفيف آثار جائحة كورونا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بلاده تمكنت من أن تكون استباقية وخففت من آثار الوباء على الاقتصاد والمواطنين.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الرئيس الروسي قوله خلال اجتماع بشأن تنفيذ الإجراءات التي اتخذت من أجل دعم الاقتصاد والمجال الاجتماعي: "كان ينبغي علينا حل مشكلتين .. حماية سلامة الناس والعمل على الاستباق. وبشكل عام نجحنا في ذلك. كان من الضروري إبطاء تطور الوباء وإبطال و تقليل عواقبه الاجتماعية والاقتصادية السلبية."
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا، تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1359 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 537210.
وأشار المقر إلى تسجيل 143 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 7091 شخصا.
وأجري في روسيا حتى الآن أكثر من 15 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".
وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، في وقت سابق، أن ذروة تفشي وباء كورونا في روسيا كانت بتاريخ 11 مايو،. مؤكدة على أن نسبة النمو اليومي لعدد الإصابات قد تراجع حاليا بالمقارنة مع نهاية مارس بحوالي 16 مرة.

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