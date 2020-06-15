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روسيا تسجل 143 وفاة جديدة و8246 إصابة جديدة بكورونا

11:53 ص الإثنين 15 يونيو 2020
روسيا تسجل 143 وفاة جديدة و8246 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 143 وفاة جديدة و8246 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا كورونا في روسيا إلى 7091 حالة وفاة و537210 إصابات.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، فإن البيانات الجديدة تعني انخفاض عدد الإصابات اليومية إلى أدنى مستوى منذ منتصف مايو.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا بأن إجمالي المتعافين وصل إلى 284539 بعد تسجيل 4489 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

وحسب بيانات المركز، فإن 3ر34% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض للمرض.

وتم تسجيل أكبر عدد للإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (1359 حالة) ومقاطعة موسكو (689) وبطرسبورج (252).

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