ترامب يحذر من احتمالية توجيه ضربات محدودة لإيران

(أ ب)

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، من احتمالية توجيه ضربات محدودة لإيران، رغم تصريح وزير خارجيتها عباس عراقجي بأن طهران تتوقع إعداد صفقة مقترحة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد المباحثات النووية مع الولايات المتحدة.

وردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري محدود أثناء المفاوضات بين البلدين، قال ترامب: "أعتقد أنني يمكنني القول إنني أفكر في ذلك".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة تلفزيونية إن بلاده تخطط لبلورة مسودة اتفاق خلال "اليومين إلى الثلاثة المقبلة" لإرسالها بعد ذلك إلى واشنطن.

وأضاف عباس عراقجي في مقابلة مع قناة (إم إس إن ناو) الأمريكية: "لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، ربما في غضون أسبوع تقريبا، يمكننا بدء مفاوضات حقيقية وجادة حول النص والتوصل إلى نتيجة".

وأكد عراقجي اليوم الجمعة: "نحن مستعدون للحرب، كما أننا مستعدون للسلام".

لفت عراقجي اليوم الجمعة أيضا إلى أن نظراءه الأمريكيين لم يطلبوا التوقف التام عن تخصيب اليورانيوم ضمن جولة المفاوضات الأخيرة، وهو ما يتناقض مع ما صرح به المسؤولون الأمريكيون.

وشدد عراقجي على أن: "ما نحن بصدد الحديث عنه الآن هو كيفية التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك التخصيب، هو برنامج سلمي وسيظل سلميا إلى الأبد."

وأضاف عباس عراقجي أن إيران، بدورها، ستنفذ بعض إجراءات بناء الثقة، وذلك مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وردا على تصريح عباس عراقجي، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب كان واضحا بأن إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية أو القدرة على تصنيعها، وأنه لا يمكنها تخصيب اليورانيوم.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته، بدعوى عدم تفويضه بالتعليق علنا على هذا الأمر.