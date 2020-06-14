"سي إن إن": تكاليف استخدام الحرس الوطني لحماية واشنطن قد تتجاوز 21 مليون دولار
وكالات:
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن تكاليف استخدام قوات الحرس الوطني لحماية النظام العام في العاصمة واشنطن، قد يتجاوز 21.1 مليون دولار.
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن "سي إن إن"، أن المبلغ يشمل تكاليف تعبئة مقاتلي الحرس الوطني من 11 ولاية أمريكية، إضافة إلى استخدام الحرس الوطني التابع لواشنطن لحماية النظام العام في العاصمة أثناء الاحتجاجات الأخيرة.
وفي 8 يونيو، أعلن وزير الجيش الأمريكي، رايان ماكارثي، أن أفراد الحرس الوطني سيعودون إلى ولاياتهم في اليوم التالي، وذلك بعد إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توجيهات بهذا الشأن.
واستُخدمت قوات الحرس الوطني، إلى جانب قوات الشرطة، لمواجهة اضطرابات وأعمال شغب تخللت الاحتجاجات التي شهدتها عشرات من مدن الولايات المتحدة بعد وفاة الأمريكي ذي أصول إفريقية، جورج فلويد، إثر احتجازه القاسي من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في 25 مايو الماضي.
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