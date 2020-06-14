أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الهند تسجل 11989 إصابة جديدة بفيروس كورونا و301 حالة وفاة

09:41 ص الأحد 14 يونيو 2020
الهند تسجل 11989 إصابة جديدة بفيروس كورونا و301 حالة وفاة

فيروس كورونا في الهند

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 11989 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، و301 حالة وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 320922 إصابة، ما يجعل الهند في المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، في مجموع عدد الإصابات المسجلة.

وأضافت أن فيروس كورونا حصد في الهند منذ بدء تفشيه أرواح 9151 شخصا، ويخضع الآن 149348 شخصا للعلاج في المستشفيات، وقد تعافى 162378 شخصا، 9027 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق، وجهت السلطات الهندية ببدء الخروج تدريجيا من نظام العزل، في المناطق التي سجلت عدد إصابات غير مرتفع.

هذا المحتوى من

الهند فيروس كورونا نيودلهي

الخبر التالى:

"بدون أعراض".. رئيس أكبر مدينة برازيلية مُصاب بكورونا والسرطان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 42980

    عدد المصابين

  • 11529

    عدد المتعافين

  • 1484

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7817195

    عدد المصابين

  • 4011073

    عدد المتعافين

  • 430397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تبدأ بعد ساعات.. تعرف على قرارات تطبقها الحكومة للتعايش مع كورونا