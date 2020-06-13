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"لمنع دفنه بسرعة".. مئات الكينيين يخطفون جثمان مغن ذا شعبية توفي بكورونا

11:13 م السبت 13 يونيو 2020
"لمنع دفنه بسرعة".. مئات الكينيين يخطفون جثمان مغن ذا شعبية توفي بكورونا

وكالات:

تحدى مئات الكينيين قنابل الغاز المسيل للدموع وشرطة مكافحة الشغب يوم الجمعة وخطفوا جثمان مغن شعبيته كبيرة لمنع دفنه بسرعة طبقا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا التي قال الحشد إنها لا تنطوي على احترام للمتوفى.

ووفقا لوكالة رويترز، احتشد المشيعون وجمهور بيرنارد أوبونيو بينما اسمه الفني أبيني جاشيجا في المقبرة ومنعوا تنظيم جنازة للمغني في مدينة كيسومو في غرب البلاد.

ومن تقاليد تلك المنطقة تنظيم جنازات كبيرة مكلفة لكن القواعد التي تم تطبيقها لدفن جثامين المتوفين بكوفيد-19 تتطلب دفن المتوفين خلال 24 ساعة بحضور خمسة فقط من أسرته.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي خطف الجثة من المقبرة وأودعها ثلاجة لحفظ جثث الموتى.

وتوفي أوبونيو (33 عاما) يوم 11 يونيو. وقال شقيقه لصحيفة ديلي نيشن اليومية الكينية إن المغني كان يعاني من آلام حادة في الصدر والبطن وصعوبة في التنفس وكان يتقيأ دما.

ولم تذكر الحكومة أو الأسرة إن كان فحص أثبت إصابته بفيروس كورونا. وطلبت الاسرة من السلطات أسبوعا مهلة لتنظيم جنازة لائقة به.

فيروس كورونا كوفيد 19 الغاز المسيل للدموع كينيا

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