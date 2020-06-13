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عقيلة صالح: الرئيس الجزائري يبحث مع نظيريه المصري والتونسي حل الأزمة الليبية

09:49 م السبت 13 يونيو 2020
عقيلة صالح: الرئيس الجزائري يبحث مع نظيريه المصري والتونسي حل الأزمة الليبية

عقيلة صالح

وكالات:

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يبحث مع نظيريه المصري والتونسي، عبد الفتاح السيسي، وقيس سعيد، سبل حل الأزمة الليبية سياسيًا، ووفق مخرجات مؤتمر برلين.

وأكد صالح في مؤتمر صحفي، السبت، عقب لقائه بالرئيس الجزائري، في الجزائر، ونقلت عنه "سكاي نيوز عربية": "طرحنا على الرئيس الجزائري المبادرة التي أعلنت وتم تبنيها في مصر".

وأضاف "الرئيس الجزائري وعدنا بأن يكون الطرفين المصري والتونسي شريكا ويدا واحدة لايجاد حل للأزمة الليبية".

وأردف "الرئيس الجزائري وعدنا بأن يبذل قصارى جهده لإجراء حوار والوصول إلى حل طبقا لمخرجات برلين".

هذا وأعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، قرارا إعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية للجيش، للتفاعل مع المعركة ومتغيراتها.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن عمليات الجيش تهدف لمحاربة الإرهاب والمرتزقة الذين تدفع بهم تركيا.

وتابع المسماري، أنه من أجل المدنين غادرت قوات الجيش الليبي المدن لقتال الأعداء في أرض مفتوحة.

وأكد أن تركيا تتدخل في ليبيا لدعم أعداء الوطن والسلام والأمن، وللسيطرة على مقدرات وثروات ليبيا.

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