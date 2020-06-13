الرئيس الجزائري يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي
الجزائر - (أ ش أ):
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له الذي بدأ اليوم السبت زيارة إلى الجزائر .
وتناولت المباحثات بين الجانبين أخر التطورات في الملف الليبي.
وكان صالح والوفد المرافق له قد وصل وصل ظهر اليوم إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة حيث كان في استقباله سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) وصبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية كانا في استقبال عقيلة صالح لدى وصوله إلى المطار.
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