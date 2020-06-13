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استثناء ماكرون من قواعد الحجر الصحي في لندن

05:02 م السبت 13 يونيو 2020
استثناء ماكرون من قواعد الحجر الصحي في لندن

إيمانويل ماكرون

لندن- (بي بي سي):

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، في لندن في الـ18 من يونيو الجاري، في أول زيارة خارجية يجريها منذ تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وسيُعفى الرئيس الفرنسي من إجراءات الحجر الصحي الإلزامي، التي تفرضها بريطانيا على الزائرين لمدة 14 يومًا.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى الـ80 لما يعرف بـ"نداء المقاومة" الذي اطلقه الرئيس الفرنسي السابق شارل ديجول من لندن للعسكريين والمواطنين الفرنسيين للصمود أمام الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

ويمنح ماكرون خلال الزيارة وسام جوقة الشرف إلى المملكة المتحدة، "تكريماً للشجاعة الهائلة التي أظهرها البلد بأسره والشعب"على حد تصريحاته، مما يجعلها المدينة السابعة عالميا التي تحظى بأعلى وسام استحقاق وطني في فرنسا.

يذكر أن الأمير تشارلز، 71 عامًا ، قد أصيب بمرض "كوفيد 19" في شهر مارس الماضي.

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