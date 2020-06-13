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أكثر من 11 ألف حالة في 24 ساعة.. الهند تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

11:42 ص السبت 13 يونيو 2020
أكثر من 11 ألف حالة في 24 ساعة.. الهند تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

الهند

وكالات:

سجلت الهند أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المُستجد في يوم واحد، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفيدرالية الهندية، السبت.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، تم تسجيل 11 ألفا و458 إصابة مؤكدة، الأمر الذي يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 300 ألف حالة.

وأصبح لدى الهند حاليا رابع أسوأ تفش للمرض على مستوى العالم بعد أن تخطت الأعداد لديها نظيرتها في بريطانيا أمس الجمعة، بحسب رويترز.

ويتزايد عدد حالات الإصابة بالمرض في الهند باستمرار على الرغم من إجراءات العزل العام التي فرضت في عموم البلاد في أواخر مارس لكن تم تخفيفها منذ ذلك الحين.

وأظهرت بيانات، اليوم السبت، أن عدد حالات كورونا المؤكدة في ولاية ماهاراشترا، التي تشهد أسوأ تفش في الهند، تخطى عتبة 100 ألف إصابة، كما سجلت العاصمة نيودلهي، حيث يعاني النظام الصحي من وطأة انتشار المرض، أكثر من 2000 حالة جديدة.

وقالت الحكومة الهندية، أمس الجمعة، إن معدل التعافي تحسن بشفاء أكثر من 147 ألفا رغم عبء تزايد الحالات.

ويبلغ عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس حاليا في الهند 145 ألفا و779 حالة، توفي منهم 8884 شخص.

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