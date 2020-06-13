بـ"ميكروفونات مغطاة بالقماش"..اليابان تسمح بعمل ملاهي الكاريوكي

طوكيو- (د ب أ):

سمحت اليابان لمحبي الكاريوكي مجدد بالغناء ولكن مع اتخاذ احتياطات لجعل الأداء أكثر سلامة، فيما تتعافى البلاد من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وعلى سبيل المثال، تُقاس درجات حرارة المترددين في سلسلة "كاريوكي مانيكينكو" في طوكيو قبل الدخول بآلة تستخدم الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت صحيفة "طوكيو شيمبون"، السبت.

ثم يغنون في غرف الكاريوكي بميكروفونات مغطاة بقماش وقمع من البلاستيك الشفاف لوقف الرذاذ من الانتشار خلال الغناء.

ويتم تطهير الغرف بانتظام من جانب أشخاص يرتدون كمامات وأقنعة بلاستيكية. وبالإضافة لذلك، يتحدد عدد الضيوف وفقا لحجم الغرفة والتهوئة.