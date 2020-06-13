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بولندا تعيد فتح حدودها مع جيرانها من دول الاتحاد الأوروبي

04:27 ص السبت 13 يونيو 2020
بولندا تعيد فتح حدودها مع جيرانها من دول الاتحاد الأوروبي

أرشيفية

وارسو- (د ب أ):
فتحت بولندا، اليوم السبت، حدودها مع كل جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد إغلاقها لنحو ثلاثة أشهر.

وبعد تخفيف الرقابة على الحدود مع ليتوانيا يوم الجمعة، دخل قرار إعادة فتح الحدود مع ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا حيز التنفيذ عند منتصف الليل (الساعة 2200 بتوقيت جرينتش) .

كما تم تخفيف متطلبات الدخول للبلاد من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه سيتم الإبقاء على الرقابة على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس ومدينة كالينينجراد الروسية..

وفي منتصف مارس، أغلقت الحكومة البولندية البلاد أمام الأجانب القادمين من دول الاتحاد الأوروبي. وتم وضع استثناء للأشخاص الذين لديهم إقامة دائمة وسائقي الشاحنات والدبلوماسيين.​

بولندا الاتحاد الأوروبي اجراءات الأغلاق

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