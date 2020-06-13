هل يقبل ترامب الهزيمة في انتخابات 2020؟

(وكالات):

مع احتدام المنافسة بين دونالد ترامب وجو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية 2020، يتبادل الاثنان على نحو متزايد التلميحات إلى أن الطرف الآخر عازم على الغش لتحقيق الفوز، لكن ترامب أشار إلى أنه سيقبل نتيجة الانتخابات أيًا كانت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه في حال خسر انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر "سيفعل أمورا أخرى"، وذلك بعدما قال خصمه بايدن إن ترامب "قد يغش ويرفض مغادرة البيت الأبيض".

وأضاف ترامب في مقابلة تلفزيونية أذاعتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة: "إذا لم أفز فإنني سأمضي قدما وأفعل أمورا أخرى".

وقال بايدن الذي يتقدم على ترامب في معظم استطلاعات الرأي على المستوى الوطني هذا الأسبوع إنه قلق من أن ترامب سيحاول ”سرقة“ الانتخابات، لكنه واثق من أن جنود الجيش سيرافقون ترامب من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.

وتشير تصريحات ترامب لقناة فوكس نيوز إلى أنه قد يقبل بنتيجة الانتخابات لكن الرئيس لم يقل ذلك على وجه التحديد.

وقال تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية، الخميس، إن ترامب سيقبل بالنتيجة، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال ترامب إن الديمقراطيين يستهدفون استخدام زيادة في التصويت عبر البريد كوسيلة لتزوير الانتخابات فيما تعهد بايدن بنشر محامين في مراكز الاقتراع على مستوى البلاد لرصد جهود الجمهوريين للتلاعب بالتصويت.

ويتأهب خبراء الانتخابات لليلة انتخابات من المرجح أن تكون ساخنة.

ومن المتوقع حدوث زيادة في التصويت عبر البريد بسبب المخاوف من وباء فيروس كورونا ويحذر الخبراء من أن العملية قد تشوبها فوضى على غرار ما حدث بالفعل في انتخابات تمهيدية بالولايات، بحسب "رويترز".

وقد تؤدي الأعداد الكبيرة من الأصوات التي يدلى بها الناخبون عبر البريد وعدم وصولها أو فرزها في الوقت المناسب إلى طعون قانونية في نتيجة الانتخابات. ويستغرق فرز الأصوات بالبريد وقتا أطول أيضا لضرورة التحقق من هوية الناخب أولا مما يثير احتمال أن تظل نتيجة الانتخابات غير معروفة لما بعد يوم التصويت بكثير حسبما يقول خبراء.