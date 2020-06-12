فيديو لأمريكي آخر قال عبارة فلويد قبل موته.. والشرطي يرد: لا يهمني

وكالات:

ظهرت في تسجيلات فيديو، شرطي يخنق رجل ذو بشرة سوداء، عن طريق وضع ركبته على رقبة الضحية، الذي ردد "لا استطيع التنفس"، تمامًا مثلما حدث مع جورج فلويد قبل أيام.

ونقل موقع "الحرة" الأمريكي، عن صحيفة "واشنطن بوست"، أن حادثة مشابهة لواقعة جورج فلويد، ظهرت في مقاطع فيديو قديمة، تعود لمايو 2019، لمواطن ذو أصول إفريقية، ديريك سكوت، في أوكلاهوما سيتي، لقي مصرعه على يد رجل شرطة أبيض.

ووفق الصحيفة الأمريكية، فإن الفيديو يخص الأمريكي الأسود ديريك سكوت، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي توفي بعد وقت قصير من تقييده من قبل الشرطة في جنوب شرق أوكلاهوما سيتي لمدة 13 دقيقة تقريبًا في مايو 2019.

وقالت الشرطة إنها كانت تستجيب لنداء إزعاج عندما واجهت سكوت في موقف للسيارات، الذي رفع يديه قبل أن يفر راكضا، وعثر على مسدس في حوزته.

ووفقا للقطات الفيديو أمسك ضابطان بديريك، وكانا يحاولان تقييد يده خلف ظهره على العشب، ووضعت ضابطة ركبتها بين عظام كتف سكوت، فيما كان زميلها على ظهر سكوت.

وعندما قال سكوت إنه لا يستطيع التنفس، جاء الرد من الضابط جاريد تيبتون: "لا يهمني".

فيما أمرته الضابطة بأن يتوقف عن المقاومة، لكنه بات لا يستجيب مما تطلب حضور الإسعاف.

وتوفي في المستشفى بعد حوالى ساعة بسبب فشل الرئة اليمنى، وأظهر تشريح الجثة أنه استهلك الميثامفيتامين مؤخرا، ويعاني من الربو، وانتفاخ الرئة، ومرض القلب، وأدرجت هذه المشاكل الصحية ضمن مسببات الوفاة.

وقالت "واشنطن بوست" إن إدارة شرطة مدينة أوكلاهوما نشرت الفيديو مساء الاثنين بعد ضغوط مارسها منظمو "بلاك لايفز ماتر"، مما أعاد إحياء المطالب بالعدالة لسكوت بعد أن رفض المدعون العام الماضي توجيه اتهامات جنائية ضد الضباط الذين قيدوه.

‏ هذا وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات متواصلة بسبب مقتل فلويد على يد شرطي أبيض، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

ووجهت تهم بالقتل من الدرجة الثانية للشرطي الذي ظهر في مقطع فيديو يضع ركبته على رأس فلويد لمدة 9 دقائق حتى قتل الأخير.

فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات سابقة أن إدارته تناقش أفكارًا حول إصلاح مؤسسة الشرطة في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، أن الشرطة الأمريكية "تؤدي عملًا عظيمًا"، مضيفًا "نبحث في أفكار لإصلاحها".

'I can't breathe,' Oklahoma man tells police before dying. 'I don't care,' officer responds. #blacklifematters pic.twitter.com/qLplxw5FYT — NWCorps 西北野战军 (@NWCorps) June 11, 2020