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محامون إيطاليون يستجوبون رئيس الوزراء بشأن تفشي كورونا

04:32 م الجمعة 12 يونيو 2020
محامون إيطاليون يستجوبون رئيس الوزراء بشأن تفشي كورونا

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

روما- (د ب أ):

استجوب ممثلو الادعاء في بلدة بيرجامو بشمال إيطاليا وهي إحدى أكثر المناطق تضررا بفيروس كورونا (كوفيد-19)، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لنحو ثلاث ساعات في مقره بروما، وذلك في جلسة استماع اليوم الجمعة.

وتردد تقارير مفادها أنه سوف يتم استجواب وزير الصحة روبرتو سبرانزا ووزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزي بصفتهما شهود لما حدث في بداية التفشي المميت للفيروس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

ويدرس المحامون أسئلة عن السبب وراء انتشار الفيروس بسرعة في المناطق الشمالية ولماذا لم يتم تصنيف بعض المجتمعات في بيرجامو على أنها مناطق احتواء.

وجرى عزل 10 مقاطعات في لومباردي في الثامن من آذار/مارس بما في ذلك كودوجنو التي كان لديها أول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في 20 شباط/فبراير وكذلك "فو" في منطقة فينيتو. ولكن المحققين يريدون معرفة السبب وراء عدم إتخاذ إجراءات مماثلة في بيرجامو رغم أعداد الإصابات المتزايدة هناك.

إيطاليا فيروس كورونا جوزيبي كونتي

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