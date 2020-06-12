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لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

02:05 م الجمعة 12 يونيو 2020
لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

بيروت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1422 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1714 فحصا، شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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Asha
فيروس كورونا لبنان بيروت وزارة الصحة اللبنانية الفحوصات المخبرية

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