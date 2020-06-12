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بيونجيانج تندد بواشنطن بعد قرابة عامين من اجتماع زعيمي البلدين في سنغافورة

12:10 م الجمعة 12 يونيو 2020
بيونجيانج تندد بواشنطن بعد قرابة عامين من اجتماع زعيمي البلدين في سنغافورة

دونالد ترامب و كيم جونج أون

سول- (د ب أ):

بعد مرور قرابة عامين على اجتماع زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة، وصفت بيونجيانج محاولات إقناعها بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية بأنها "بلا هدف".

وصرح وزير خارجية كوريا الشمالية ري سون جوون إن بلاده تهدف في الوقت الحالي إلى تعزيز قوتها العسكرية.

ونقلت وسائل الاعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن ري سون جوون أنه اتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستغلال المفاوضات مع بيونجيانج لأغراض سياسية، والسعي إلى مواصلة تهديد بلاده.

وذكر أنه عندما يتحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن كوريا الشمالية، "فإنه يدلي بتصريحات لا معنى لها بأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية هو هدف محدد للولايات المتحدة".

وأضاف في تصريحات بمناسبة الذكرى السنوية للقمة التي انعقدت في سنغافورة يوم 12 يونيو عام 2018 إن استراتيجية كوريا الشمالية هي تطوير "قوة يعتمد عليها يمكنها التعامل مع التهديدات العسكرية الأمريكية طويلة المدى".

وفي أعقاب القمة التي كانت أول اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تعهد كيم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.

كوريا الشمالية دونالد ترامب كيم جونج اون البرنامج النووي

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