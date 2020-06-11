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ترامب: يجب الاستثمار أكثر في الشرطة ونريد مزيدا من القوات

11:22 م الخميس 11 يونيو 2020
ترامب: يجب الاستثمار أكثر في الشرطة ونريد مزيدا من القوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب الاستثمار بشكل أكبر في الشرطة الأمريكية، معربا عن رغبته في زيادة حجم القوات.

وأكد ترامب، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، أن الولايات المتحدة لن تتقدم بوصف ملايين الأمريكيين بالعنصريين.

‏ هذا وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات متواصلة بسبب مقتل فلويد على يد شرطي أبيض، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

ووجهت تهم بالقتل من الدرجة الثانية للشرطي الذي ظهر في مقطع فيديو يضع ركبته على رأس فلويد لمدة 9 دقائق حتى قتل الأخير.

فيما أكد ترامب، في تصريحات سابقة أن إدارته تناقش أفكارًا حول إصلاح مؤسسة الشرطة في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، أن الشرطة الأمريكية "تؤدي عملًا عظيمًا"، مضيفًا "نبحث في أفكار لإصلاحها".

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