فيروس كورونا: بدء آخر المراحل التجريبية للقاح أمريكي الشهر المقبل

وكالات:

أعلن المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة بأن المرحلة الثالثة والأخيرة من تجارب لقاح شركة "مودرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد ستبدأ في شهر يوليو المقبل.

وقال مدير أبحاث اللقاحات بالمعهد، جون ماسكولا: "إن هناك الكثير من التفاؤل في مجتمعنا العلمي بأن إنتاج لقاح أمر ممكن، ولكننا نركز حاليا على دعم ذلك بالتجارب السريرية"، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأظهرت التجارب الأولية أن اللقاح الأمريكي أدى إلى توليد استجابة مناعية ضد الفيروس التاجي المُستجد، وهي نفس النتائج التي تم رصدها في التجارب الأولية للقاحي شركتي "أسترازينكا" و"جونسون آند جونسون".

وكانت "جونسون آند جونسون" أعلنت البدء في تجارب على متطوعين للقاحها المحتمل في النصف الثاني من يوليو، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر.

ولا توجد حاليا لقاحات معتمدة ضد مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 400 ألف منذ بدأت رحلة زحفه إلى العالم من مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر الماضي.