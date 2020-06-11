الصحة العالمية تحذّر من بؤر انتشار كورونا الحالية في أفريقيا

(وكالات):

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، إن أفريقيا ستشهد "زيادة مطردة" في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى أن يتم التوصل إلى لقاح وإن هناك حاجة إلى فرض إجراءات قوية تتعلق بالصحة العامة في ”بؤر الانتشار“ الحالية مثل جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان صحفي في جنيف ”إلى أن نتوصل إلى لقاح فعال، أخشى أننا سنضطر على الأرجح للتعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من البلدان، كما هو الحال حاليا في جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون على سبيل المثال، وهو ما يتطلب فرض إجراءات قوية للغاية تتعلق بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي“.