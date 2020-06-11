الداخلية الكويتية: إصابة 268 سجينا بفيروس كورونا وشفاء 255 حتى الآن
الكويت - أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إصابة 268 سجينا بسجن الكويت المركزي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى الآن.
وأوضحت الداخلية الكويتية - في بيان صحفي اليوم الخميس، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن عدد حالات الشفاء بين السجناء، وصل إلى 255 حالة حتى الآن، مشيرة الى أن باقي الحالات مازالت بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.
وأشارت إلى أن الحملة التي قامت بها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، لتوقيع الكشوفات والمسحات الطبية على نزلاء السجن المركزي؛ تستهدف التأكد من خلوهم من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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