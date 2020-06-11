أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الداخلية الكويتية: إصابة 268 سجينا بفيروس كورونا وشفاء 255 حتى الآن

11:46 ص الخميس 11 يونيو 2020
الداخلية الكويتية: إصابة 268 سجينا بفيروس كورونا وشفاء 255 حتى الآن

وزارة الداخلية الكويتية

الكويت - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إصابة 268 سجينا بسجن الكويت المركزي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى الآن.

وأوضحت الداخلية الكويتية - في بيان صحفي اليوم الخميس، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن عدد حالات الشفاء بين السجناء، وصل إلى 255 حالة حتى الآن، مشيرة الى أن باقي الحالات مازالت بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.

وأشارت إلى أن الحملة التي قامت بها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، لتوقيع الكشوفات والمسحات الطبية على نزلاء السجن المركزي؛ تستهدف التأكد من خلوهم من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

هذا المحتوى من

وزارة الداخلية الكويتية الكويت فيروس كورونا

الخبر التالى:

المغرب يسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواعيد جديدة للحظر وفتح المساجد.. 6 قرارات للحكومة للتعايش مع كورونا