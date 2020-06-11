كورونا في روسيا: 174 وفاة خلال 24 ساعة.. والإصابات تتخطى 500 ألف
موسكو- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الروسية، الخميس، تسجيل 174 حالة وفاة و8779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد موقع "روسيا اليوم" الالكتروني، بأن الحصيلة الجديدة ترفع إجمالي حصيلة الوفيات المسجلة في البلاد إلى 6532 حالة، وإجمالي حصيلة الاصابات إلى 502,436 حالة.
من ناحية أخرى، نقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، أنه قد تم تسجيل 53 حالة وفاة من بين وفيات الفيروس الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في موسكو، التي كانت قد بدأت في 9 يونيو الجاري في رفع القيود المفروضة لمنع انتشار كورونا.
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