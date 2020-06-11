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كوريا الشمالية: لا يحق لواشنطن التعليق على شؤون بيونج يانج الداخلية

12:25 ص الخميس 11 يونيو 2020
كوريا الشمالية: لا يحق لواشنطن التعليق على شؤون بيونج يانج الداخلية

بيونج يانج

وكالات

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنه لا يحق لواشنطن أن تعلق على الشؤون الكورية الداخلية، ردا على التصريحات الأمريكية بشأن قطع بيونج يانج الاتصالات مع سيول، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وكانت الولايات المتحدة، أعربت عن خيبة أملها من قيام كوريا الشمالية بقطع جميع خطوط الاتصال مع جارتها الجنوبية داعية بيونج يانج إلى العودة إلى الدبلوماسية بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الولايات المتحدة كانت تساند دائما تقدم العلاقات بين الكوريتين، مشيرة إلى أن واشنطن تشعر بخيبة الأمل من الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا كوريا الشمالية، وتدعو بيونج يانج للعودة للدبلوماسية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع كوريا الجنوبية حول الجهود الرامية للتعاون بين الجانبين.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت الثلاثاء قطع الاتصالات مع جارتها الجنوبية احتجاجا على إطلاق منشورات مناهضة لبيونج يانج من جانب مجموعة من المنشقين الشماليين في كوريا الجنوبية عبر الحدود.

بيونج يانج كوريا الشمالية الولايات المتحدة

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