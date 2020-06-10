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رئيس أوكرانيا يجلس في مقهى منتهكا قيود كورونا

07:02 م الأربعاء 10 يونيو 2020
رئيس أوكرانيا يجلس في مقهى منتهكا قيود كورونا

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

كييف - (د ب أ):
يواجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي غرامة تبلغ 1250 دولارا لانتهاكه القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت السطات اليوم الأربعاء.
وأظهرت صورة التقطت الأسبوع الماضي زيلينسكي وفريقه وهم يجلسون على مسافة قريبة في مقهي بمدينة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا بدون ارتداء كمامات.
وكانت السلطات قد سمحت للمقاهي بفتح مساحاتها المفتوحة وجلوس ما لا يزيد عن أربعة اشخاص على كل مائدة.
وقال زيلينسكي في وقت لاحق "قهوة رائعة في خميلنيتسكي! رائحتها جميلة ولذيذة".
وقد أعلن الرئيس أنه سيدفع الغرامة. وقال إنه كان يلبي دعوة تلقاها هو وفريقه من صاحب المقهى.

فلوديمير زيلينسكي فيروس كورونا كوفيد 19 أوكرانيا

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