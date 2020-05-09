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هل تندلع حرب عالمية ثالثة؟ الأمين العام للأمم المتحد يرد

01:13 م السبت 09 مايو 2020
هل تندلع حرب عالمية ثالثة؟ الأمين العام للأمم المتحد يرد

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش

وكالات:

رأى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن تعاون الدول، الذي تم تجسيده بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء الأمم المتحدة، ساعد ويساعد في تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وردًا على سؤال حول خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، قال جوتيريش لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي أنه يعتقد أن التعاون بين الدول، ومثاله إنشاء الأمم المتحدة في حد ذاته، ساعد على منع أهوال نشوب حرب عالمية جديدة، ويمكن أن يساعد أكثر في منع الحرب.

وأشار إلى أنه بسبب مأساة الحرب العالمية الثانية، توحد المجتمع الدولي وقرر إنشاء الأمم المتحدة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وقال الأمين العام "كما يذكرنا ميثاق الأمم المتحدة، فإن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن استعداده لزيارة روسيا بعد نهاية وباء فيروس كورونا للمشاركة في احتفالات عيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، بمجرد أن تحدد روسيا موعدها الجديد بعد تأجيل بعض فعالياتها بسبب جائحة كوفيد 19.

أنطونيو جوتيريش الحرب العالمية الأمم المتحدة

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