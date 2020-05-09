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ارتفاع وفيات كورونا في عمان إلى 17 حالة

11:39 ص السبت 09 مايو 2020
ارتفاع وفيات كورونا في عمان إلى 17 حالة

وزارة الصحة العمانية

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 17 حالة .

وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم ، إن الوفاة لمواطنة تبلغ من العمر 80 عاما.

وأشارت إلى تسجيل 112 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 3224 حالة، مشيرة إلى تماثل 1068 مصابا للشفاء .

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .

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