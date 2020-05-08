خبراء يحذرون من برامج "تأميم" الوظائف في الخليج

القاهرة (وكالات)

تقدّم مئات الآلاف من المهاجرين، ومعظمهم من الآسيويين، بطلبات للعودة إلى بلدانهم، في المنطقة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد بين العمال الأجانب من ذوي الدخل المنخفض والمكدّسين في الغرف المكتظة، بحسب بي بي سي.

وبدأت باكستان والهند إجلاء مواطنيهما من الخليج. ونظّمت مصر رحلات العودة من الكويت.

وقال أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻬﺠﺮة ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ريزارد شوليوينسكي، لرويترز إن أعداد المغادرين في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر "يمكن أن تكون كبيرة للغاية".

وقال الخبير الاقتصادي في شركة نومورا الاستثمارية، طارق فضل الله إن "انخفاض عدد المغتربين سيقلل الطلب على كل شيء من البيتزا إلى الشقق السكنية، ويكمن الخطر الحقيقي في أن يؤدي ذلك إلى تأثير متعاقب مع فقدان الوظائف الثانوية".

وفي حين يرى خبراء أن بعض خطط التطوير الخليجية، بما فيها جهود السعودية لبناء صناعات ترفيهية وسياحية غير دينية، تتوقف "على الأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمغتربين والزوار الأجانب"، يرجح أن تسرّع دول الخليج من برامج "تأميم" الوظائف.

ففي الشهر الماضي، طلبت عُمان من الشركات الحكومية استبدال الموظفين الأجانب بالرعايا، لكن عدداً من المحللين قالوا إن هذا قد يعرقل النمو الاقتصادي.

ولا توجد بيانات رسمية عن البطالة، لكن العديد من شركات الطيران الخليجية قالت إنها بصدد تسريح مئات العمال.