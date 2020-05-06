البنتاجون يدعم إنتاج أقنعة الوجه الطبية "N95" بـ126 مليون دولار

واشنطن - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، اليوم الأربعاء، دعمها لصناعة أقنعة الوجه التنفسية من طراز "N95" بمبلغ 126 مليون دولار أمريكي، بعد تعاقدها مع شركة "3M" الصناعية الأمريكية لتعزيز إنتاج الأقنعة، كجزء من جهود الولايات المتحدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع مايك أندروز - في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إنه بموجب العقد، ستعمل الشركة على تسريع مواعيد تسليم الأقنعة وتعزيز إنتاج أقنعة N95 بما لا يقل عن 312 مليون قناع سنويا خلال 12 شهرا.

وأشار إلى أن السعة الإنتاجية الإضافية ستستمر في ضمان سلسلة إمداد مستدامة من أقنعة N95، وإعادة إمداد المخزون الوطني الاستراتيجي للولايات المتحدة، استجابة للطلب المتزايد على مستوى البلاد بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضح أندروز أن الصفقة - التي تمت بالتعاون مع وزارة الصحة الأمريكية - ستدفع شركة 3M لرفع إنتاجها من أقنعة التنفس بمقدار 26 مليون قناع كل شهر بداية من أكتوبر المقبل، على أن توسع الشركة منشآتها في عدة مناطق مختلفة بالولايات المتحدة لتواكب الإنتاج المتفق عليه.

وتعاني مختلف الولايات الأمريكية للاستمرار في إمداد المستشفيات والمراكز الطبية بمعدات الحماية الشخصية للأطباء والعاملين في المجال الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وهذه ليست المرة الأولى خلال الشهور الثلاثة الماضية التي يدعم فيها الجيش الأمريكي صناعة أقنعة الوجه، حيث تعاقد الشهر الماضي بمبلغ 133 مليون دولار مع 3 شركات - بينها شركة 3M - لتعزيز إنتاجها من الأقنعة، كما أعلن في أبريل صفقة بمبلغ 415 مليون دولار لصناعة 60 آلة تُستخدم لتطهير أقنعة N95.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في عدد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، حيث تجاوز عدد المصابين مليونًا و240 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 72 ألفًا و800 وفاة.