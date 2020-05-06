مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف موقعين بقطاع غزة

رام الله - (أ ش أ):

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، موقعين جنوب مدينة غزة وشرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال خلف السلك الفاصل شرقي القطاع، أطلقت عدة قذائف صوب أحد المواقع شرق منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة، وصوب موقع آخر شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضافت أن القصف المدفعي أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.