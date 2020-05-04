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روسيا: 52 وفاة جديدة بكورونا في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية

11:40 م الإثنين 04 مايو 2020
روسيا: 52 وفاة جديدة بكورونا في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية

فيروس كورونا في روسيا

موسكو - (أ ش أ):

أكد مركز الأزمات الروسي لمكافحة فيروس "كورونا" اليوم الاثنين أن 52 شخصا توفوا في العاصمة موسكو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المركز بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن 52 شخصا توفوا جراء إصابتهم بالالتهاب الرئوي الحاد وفيروس كورونا في موسكو ما يرفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس التاجي المستجد في موسكو إلى 816.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" قد أعلن - في وقت سابق اليوم - تسجيل 10 آلاف و581 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 145 ألفا و268 حالة.

وذكر المركز الروسي أن نصف المصابين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت خلال الــ 24 ساعة الماضية 5795 إصابة من الإصابات الجديدة.

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