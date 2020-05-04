أعضاء الشيوخ الأمريكي يستعدون للاجتماع وسط مخاوف من كورونا

وكالات

عاد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى العاصمة واشنطن، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ ستة أسابيع تقريبا وذلك وسط مخاوف على المشرعين والموظفين من الإصابة بفيروس كورونا مع انعقاد الجلسات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويجتمع المجلس لبحث خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الخطوة التالية في تشريع لمكافحة الوباء ودراسة تعيينات لمناصب حكومية كبيرة رشحها الرئيس دونالد ترامب.

ويوجد خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن محتوى أي تشريع جديد خاص بكورونا.

ويرغب الديمقراطيون في إقرار ما يصل إلى تريليون دولار لمساعدة حكومات الولايات على تحمل وطأة الوباء بينما يطالب الجمهوريون بتوفير حماية للأنشطة التجارية كشرط للمضي قدما في مشروع القانون وهو ما يعارضه الديمقراطيون.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن إن ترامب يدرس وسائل لتحفيز السفر ويرغب في إجراء تغييرات ضريبية لحث الناس على العودة إلى المطاعم.

ومع استمرار العزل العام في واشنطن نصح طبيب الكونجرس النواب بوضع كمامات والحفاظ على مسافات فاصلة بواقع مترين والحد من عدد الموظفين.