البرازيل.. تسجيل ٤٥٨٨ إصابة جديدة بكورونا بإجمالي يتخطى ١٠٠ ألف

وكالات:

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في في البرازيل عتبة الـ 100 ألف حالة ، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 7 الآف حالة وفاة.

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية ،تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين101147،في حين بلغ عدد الوفيات 7025 حالة وفاة عقب تسجيل 275 حالة جديدة .

وصنفت المنظمة، يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة.