الإمارات: عودة آلاف الموظفين الحكوميين لمكاتبهم وسط إجراءات وقائية صارمة

دبي 31 أيار/مايو (د ب أ)

عاد آلاف الموظفين لمكاتبهم في الوزارات والدوائر الحكومية بالإمارات، اليوم الاحد، بعد تطبيق استراتيجية العمل عن بعد منذ شهر مارس الماضي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقررت حكومة الإمارات عودة 30% من الموظفين في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية اعتبارا من اليوم الأحد .

وذكرت أن عودة الموظفين تتم بصورة تدريجية، فيما يتم استثناء بعض الفئات من كبار السن والمصابين بأمراض نقص المناعة والأمراض المزمنة والحوامل من العودة للمقار الحكومية، والعمل عن بعد.

وألزمت الحكومة الموظفين بمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة لحماية صحة الأفراد، على أن يتم التقييم والمراجعة للقرار كل اسبوع.

وفي إمارة دبي، عاد 50% من الموظفين لمقار عملهم، تطبيقا لقرار الحكومة المحلية، فيما تتم زيادة عدد العائدين لمكاتبهم تدريجيا وصولا إلى عودة الموظفين بنسبة 100% يوم 14 يونيو المقبل.

وقالت دائرة الموارد البشرية في دبي إن كل إدارة قامت بتنسيق عودة موظفيها بحيث تحقق نسبة الـ 50%، وتم استثناء كبار السن، والمعاقين، ومن يعانون من أمراض مزمنة، والموظفات الحوامل، من العودة للمكاتب.

وأكد مدراء ومسؤولون لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.ا) أن العودة للمكاتب تمت مع تطبيق دقيق وكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وذكروا أن المؤسسات الحكومية تطبق خطط تعقيم وتطهير للمنشآت تشمل المكاتب والقاعات المخصصة للاجتماعات والممرات وجميع الأبواب وأماكن استقبال المراجعين والمتعاملين، ووضع كاميرات حرارية لرصد درجات حرارة كافة مستخدمي المبني قبل الدخول، ووضع بوابات تعقيم على مداخل المباني.

وقال العميد صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، أنه تم تطبيق "بروتوكول العودة للعمل" الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لتنظيم عودة الموظفين لمكاتبهم.

وأشار إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية يشمل فحص الحالة الصحية للموظف قبل الدخول إلى بيئة العمل الداخلية والاختلاط بالزملاء، وذلك من خلال قياس الحرارة باستخدام أجهزة حديثة وأخرى للتعقيم، والتأكيد على ارتداء الموظفين للكمامات.

وأكد أنه تم توفير كافة مواد التعقيم للموظفين والعمل على توعيتهم بالحفاظ على التباعد الجسدي أثناء القيام بالمهام الوظيفية، بترك مسافة لا تقل عن مترين بينهم.

ولفت إلى أن شرطة دبي حرصت على تصميم بيئة العمل لتحقيق التباعد الجسدي، مثل وضع الملصقات لتحديد المسافات بين الموظفين، وكذلك بين الموظفين والمراجعين، إلى جانب العمل على توعية الموظفين بالإجراءات التي يجب اتخاذها منذ لحظة الخروج من المنزل لحين مغادرة مقر العمل.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم، أن دولة الإمارات مستمرة في عملها لخدمة الجميع.

وأضاف خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الوزراء اليوم "عن بعد" : عملت الحكومة بكفاءة عالية خلال الأشهر الماضية عن بعد ولم تتوقف واليوم تستكمل أعمالها من الميدان ويعود الموظفون لمواصلة الإنجاز.

وأضاف: صحة الموظفين والمتعاملين على رأس الأولويات، ووجهنا المسؤولين بتوفير كل سبل السلامة والوقاية وتوفير البيئة الصحية لسلامة الجميع.

وكانت الإمارات قد أعلنت مؤخرا عودة الحياة للأنشطة الاقتصادية والترفيهية تدريجيا بعد إغلاق دام أسابيع للوقاية من الفيروس المستجد، إذ سمحت بفتح مراكز التسوق، والمتاجر والحدائق العامة ودور السينما، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمتسوقين والمتنزهين.