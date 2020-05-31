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إصابات كورونا في إيران تتجاوز 150 ألفا

01:55 م الأحد 31 مايو 2020
إصابات كورونا في إيران تتجاوز 150 ألفا

وزارة الصحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7797 حالة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 151 ألفا و466 حالة، بعد تسجيل 2516 حالة إصابة جديدة.
ولفت إلى أن 2527 من المصابين في وضع صحي حرج.
كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين اقترب من 119 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)

وزارة الصحة الإيرانية طهران فيروس كورونا

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