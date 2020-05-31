أوكرانيا تسجل 393 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة
كييف- (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف ، أنه تم تسجيل 393إصابة جديدة ب"كورونا " خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم سبعة أطفال و 64 عاملاً في مجال الرعاية الصحية ، فيما تم نقل 94 شخصًا إلى المستشفى ، كما تم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة ، و377 حالة شفاء.
وأضاف - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" أنه خلال فترة الوباء في أوكرانيا حتى الآن تم تسجيل 23204 إصابة ، بينهم 1700 طفل ، و 4475 عاملا في الرعاية الصحية ، و9،311 حالة تعافي ، و 696 حالة وفاة.
وقال الوزير إن أوكرانيا أجرت 10811 اختبار" PCR " و 1،560 اختبار تقييم التأثير البيئي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
يأتي هذا فيما تستعد الحكومة الأوكرانية للرفع التدريجي لقيود الحجر الصحي ، وتحرير دخول الرعايا الأجانب.
يذكر أن مجلس وزراء أوكرانيا قد وافق في العشرين من مايو الجاري على قرار التحول إلى نموذج الحجر الصحي "التكيفي " خلال الفترة من 22 مايو إلى 22 يونيو المقبل ، يُسمح بخدمات النقل الأقليمية ، ومن المقرر استئناف النقل الجوي في 15 يونيو.
يشار إلى أن أوكرانيا استأنفت أمس الأول الجمعة العمل في 66 نقطة تفتيش على حدودها مع الاتحاد الأوروبي و"مولدوفا".
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