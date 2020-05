الشرطة الأمريكية تدفع عجوزًا أمريكيًّا يستند على عكاز وتُسقطه أرضًا (فيديو)

نقلت قناة Abc، مقطع فيديو مؤسف، لعدد من أفراد الشرطة الأمريكية بمدينة سولت لايك، وهم يدفعون رجلا عجوزًا يستند على عصى خشبية (عكاز)، أثناء قيامهم بفض الاحتجاجات المندلعة بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

Salt Lake City cops shove down an elderly man with a cane for the crime of standing along the street: pic.twitter.com/PCLkHqQtJg