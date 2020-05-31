ترامب يعلن تأجيل قمة مجموعة السبع إلى سبتمبر

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع إلى سبتمبر كما سيدعو روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للحضور.

كان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في يونيو "في البيت الأبيض بجزئها الأكبر" وإن كانت بعض اللقاءات ستنظم في كامب ديفيد.

وفي وقت سابق الجمعة، قال البيت الأبيض إن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب بالمرض وشفي منه، "اتفقا على أهمية عقد اجتماع لمجموعة السبع بحضور القادة شخصيا في مستقبل قريب".

وكانت ردود الفعل الأولى لقادة الدول السبع على دعوة ترامب حذرة. فقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنهما مستعدان للمشاركة "إذا كانت الظروف الصحية تسمح بذلك".

من جهته، شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ضرورة دراسة "توصيات الخبراء".

صرح الناطق باسم المستشارة الألمانية الجمعة أن أنغيلا ميركل ترفض التوجه شخصيا إلى واشنطن لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى كما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب وباء كوفيد-19.

وقال شتيفن سايفرت لموقع "بوليتيكو" الالكتروني الأميركي "حتى اليوم ونظرا للوضع العام للوباء، لا يمكن القبول بمشاركتها شخصيا وبرحلة إلى واشنطن".

وأضاف أن "المستشارة الفدرالية تشكر الرئيس على دعوته إلى قمة مجموعة السبع".